Una joven dio a luz en la calle cuando se dirigía al hospital

Una joven de Esquina dio a luz en plena vía pública, luego de que la moto en la que viajaba con su marido hacia el hospital se detuviera inesperadamente.

El parto ocurrió en cuestión de minutos, sin tiempo para pedir ayuda.

Vecinos que pasaban por el lugar dieron aviso al servicio de emergencias y colaboraron mientras llegaba la asistencia médica.

Tanto la mamá como el bebé fueron trasladados de inmediato al hospital local, donde permanecen en buen estado de salud.