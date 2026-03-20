Se sorteó la Copa Libertadores: así quedaron conformados los grupos

Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores. De los 32 equipos que participan, hay 6 argentinos. La competencia empezará en abril. La final será el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay .

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, brindó un discurso antes del sorteo y se refirió a los premios de la Copa Libertadores y Sudamericana.

«Saludo a la audiencia que nos está viendo a través de todas las cámaras, a todos los presidentes, los cuerpos técnicos, pero por sobre todo a las leyendas (que asistieron). Saludarle a Claudio Tapia, Ignacio Alonso, a todos los que no están presentes también. Qué gusto tenerlos acá. En estos 10 años juntos hemos transformado esta historia, que no fue fácil. Quiero ser claro: cuando vinimos acá, nos propusimos creer en grande. Eso no es creer en una persona, sino creer en nuestra historia y contarles en el presente lo que logró el fútbol sudamericano y cómo lo hizo. Siempre fue en la adversidad, nunca fue fácil. Y queríamos reencausar la Conmebol para devolverla al camino del fútbol y nos inspiramos en la historia. Poder contarle a la gente lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser», señaló.

«El ganador de la Copa Libertadores se llevará 25 millones de dólares por ganar únicamente la final, convirtiéndolo en el partido mejor pago del mundo. Y el campeón de la Copa Sudamericana se llevará un premio de 10 millones de dólares. El campeón de la Copa Libertadores puede acumular más de USD 40 millones y el campeón de la Sudamericana más de USD 20 millones. Todos estos logros se pudieron conseguir porque todos trabajamos para el pueblo del fútbol», indicó.

«Estamos decididos a conseguir que el fútbol sudamericano sea una fiesta. Hicimos avances en el combate contra el racismo y quiero informarles que este año haremos lo necesario para combatir la violencia dentro y fuera de los estadios. Dimos los primeros pasos para la implementación del Fair Play porque nuestros jugadores deben recibir su paga en tiempo y forma y que los clubes honren sus deudas como corresponde», sostuvo.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).