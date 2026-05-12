La Policía del Chaco incorporó las primeras pistolas Taser: ¿Quiénes la usarán?

En un nuevo paso hacia la modernización de las fuerzas de seguridad, el Gobierno del Chaco presentó este martes la incorporación de los primerosDispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (DEIM), conocidos como Taser, que pasarán a integrar el equipamiento operativo de la Policía del Chaco .

La medida fue anunciada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich , en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero , orientadas a fortalecer la profesionalización y dotar de nuevas herramientas tecnológicas a las fuerzas provinciales.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, los dispositivos no letales permitirán intervenir en situaciones críticas con mayor precisión y control, reduciendo riesgos tanto para efectivos policiales como para terceros y personas involucradas en procedimientos de alta complejidad.

Más equipamiento para una policía modernizada

Las primeras Taser serán destinadas inicialmente a Unidades Especiales, sectores donde este tipo de tecnología resulta clave para actuar en escenarios de riesgo elevado.

Además, los dispositivos cuentan con sistemas de registro y monitoreo que permiten garantizar la trazabilidad de cada utilización , un aspecto considerado central para asegurar transparencia y control en su uso.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta incorporación busca ofrecer una alternativa al uso de fuerza letal en determinadas intervenciones, priorizando la preservación de la vida y el mantenimiento del orden público.

Capacitación para su implementación

La puesta en funcionamiento de las Taser estará acompañada por un proceso de formación específica para el personal policial.

En una primera etapa, siete instructores serán capacitados y certificados para luego entrenar a los primeros agentes que estarán habilitados para utilizar estos dispositivos en operativos y patrullajes en la vía pública.

Las autoridades destacaron que esta tecnología ya se utiliza en distintas provincias del país y en numerosos sistemas de seguridad internacionales, como parte de modelos modernos de intervención policial bajo protocolos estrictos.

Con esta incorporación, el Gobierno provincial busca avanzar hacia una Policía del Chaco más equipada, profesional y preparada, sumando herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta y brindar mayor seguridad a la comunidad.