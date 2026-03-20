Se sorteó la Copa Sudamericana: así quedaron conformados los grupos

Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De los 32 equipos que participan, 6 son clubes argentinos. Comenzará en abril. La final será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia .

Los argentinos que competirán son River Plate, que vuelve a la competición tras 12 años. La ganó por única vez en 2014. Además está Racing, que buscará su segundo título. También están San Lorenzo, Deportivo Riestra y Barracas Central.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú)

GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud de las Piedras (Uruguay)

GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile)

GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay)

GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil)

GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina)

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina)

GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).