¿Cacería en Barranqueras? Denuncian que Bromatología sale a la calle con un solo objetivo: llenar la caja municipal

Comerciantes expresaron su malestar y preocupación por lo que consideran «arbitrariedades» de la Municipalidad de Barranqueras.

En diálogo con el medio colega TN24.COM.AR, vendedores de la ciudad portuaria que tienen sus negocios sobre Diagonal Eva Perón y Avenida 9 de Julio e inmediaciones afirman que están hartos de los excesivos operativos de Bromatología que llevan a «ahuyentar» clientes. Situación que, indicaron, se suma a un difícil contexto actual en materia económica y financiera tanto para ellos como para compradores.

Entre los comerciantes, pese a que la mayoría prefirió resguardar su identidad por posibles nuevas inspecciones en represalia, se encuentra Juan Carlos Valiente. El hombre, que tiene su negocio sobre la Diagonal Eva Perón y se dedica al rubro de insumos para repostería y descartables, detalló claramente lo que atraviesa desde hace tiempo debido a las acciones impartidas desde la Municipalidad de Barranqueras y ejecutadas por el área de Bromatología.

«Vienen a hacer la inspección, de la que no me quejo porque es lo que tienen que hacer para ver si hay cosas en mal estado, pero llegan con prepotencia y se adueñan del local», manifestó Valiente a este medio.

En ese sentido, explicó que tiene su emprendimiento hace cinco años y hace varios vive un calvario cuando los empleados de Bromatología se hacen presentes en la puerta del local comercial.

«Acá lo que está claro es que vienen con la orden de hacer la multa. No importa otra cosa. Y son multas de mucho dinero que, con la situación actual, a uno se le hace muy difícil pagar», agregó.

Asimismo añadió que «buscan cualquier cosa para dejarte el papel, están horas revolviendo todo y algo encuentran para que le sirva al municipio y recaudar. Uno trabaja incansablemente y no es justo que tengamos que regalar el fruto de nuestro trabajo».

Buscan cualquier cosa para dejarte el papel, están horas revolviendo todo y algo encuentran para que le sirva al municipio y recaudar.

Además contó un episodio que se registró ayer, durante un operativo realizado en su negocio: «una inspectora me dijo que lo asentado en el acta no era como para hacer una multa, pero los otros inspectores la hicieron igual. Yo no se si cobrarán alguna comisión», deslizó Valiente.

Por último reveló que junto a otros comerciantes de la zona, quienes también advierten sobre privilegios para unos pocos comerciantes a los que nadie controla iniciaron tratativas para conseguir la intervención del área de Industria y Comercio de Barranqueras con el objetivo de resolver una situación sumamente complicada que empeora aún más el complicado momento de la gente que ve sus bolsillos cada día más golpeado.

fuente: tn24