Carolina Meiriño destacó la coordinación del gabinete y anticipó medidas ante el fenómeno de El Niño

La coordinadora de Gabinete del Gobierno provincial, Carolina Meiriño, aseguró que trabaja en la articulación entre ministerios y organismos del Estado para fortalecer la gestión y dar respuestas concretas a la ciudadanía. En una entrevista radial, la funcionaria remarcó que desde su asunción mantiene reuniones permanentes con ministros y presidentes de entes provinciales para establecer objetivos y coordinar acciones de gobierno.

Meiriño señaló que el desafío de su función es “coordinar y ayudar” a cada área para facilitar la concreción de políticas públicas, aclarando que no se trata de intervenir en las decisiones de los funcionarios, sino de mejorar el funcionamiento interno del Ejecutivo.

“Desde las siete de la mañana hasta la tarde estamos trabajando en reuniones y planificación para que los resultados se vean en la calle”, expresó.

Uno de los ejes abordados durante la entrevista fue la preparación del Gobierno ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño. La funcionaria indicó que se viene trabajando junto a la Administración Provincial del Agua (APA), Vialidad Provincial, universidades y técnicos especializados, incluso con participación de representantes de Brasil, para anticipar escenarios de crecidas de ríos y fuertes precipitaciones.

En ese marco, confirmó que el Ejecutivo convocó a una reunión ampliada de gabinete para coordinar acciones preventivas y definir estrategias conjuntas entre las distintas áreas del Estado y los municipios.

“Esto no puede improvisarse. Tenemos que estar preparados para afrontar tanto la crecida de los ríos como las lluvias intensas que puedan afectar a la provincia”, afirmó.

Durante la conversación también se refirió al sistema de subastas de bienes secuestrados o decomisados, una iniciativa impulsada por la gestión provincial que recientemente alcanzó una recaudación récord. Meiriño destacó la participación de ciudadanos de distintas provincias y recordó que los fondos obtenidos podrían destinarse a proyectos vinculados a infraestructura sanitaria.

En ese sentido, mencionó el avance del proceso licitatorio para el futuro Centro Odontológico Anto Polonia y explicó que el Gobierno continúa trabajando junto a otras carteras para incorporar nuevos vehículos e inmuebles a futuras subastas.

Finalmente, la coordinadora de Gabinete sostuvo que el objetivo central de la gestión es “reforzar los resultados y mejorar lo que funciona”, en una etapa que definió como de consolidación y organización interna del gobierno provincial.