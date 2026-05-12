La defensa de Landriscina cuestionó duramente la acusación fiscal y aseguró que “ninguno de los hechos atribuidos es cierto”

En medio de la creciente repercusión política y judicial por la causa vinculada a presuntas irregularidades financieras en el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, los abogados defensores del contador Diego Landriscina salieron públicamente a rechazar las imputaciones formuladas por la Fiscalía y sostuvieron que la acusación contiene “errores graves” y afirmaciones “absolutamente falsas”.

Durante una entrevista radial, los abogados Marco Molero y Gastón Chapo brindaron detalles sobre la situación procesal del contador, luego de que se confirmara la imputación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las imputaciones contra Landriscina

Según explicó la defensa, al contador se le atribuyó un hecho encuadrado bajo distintas figuras penales contempladas en el Código Penal argentino.

“Se le atribuyeron los delitos de malversación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, precisaron los abogados durante la entrevista.

No obstante, remarcaron que Landriscina declaró ante la Justicia y presentó además un escrito detallado respondiendo punto por punto cada una de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

“Brindó declaración y explicó no solamente su postura, sino que además entregó una presentación escrita donde desarrolló con mayor precisión cada uno de los puntos que se le atribuyen”, señalaron.

“Nada de lo que dijo el fiscal Soto es cierto”

Uno de los momentos más duros de la entrevista se produjo cuando el abogado Marco Molero cuestionó directamente el trabajo del fiscal de la causa, Soto, asegurando que la imputación contiene afirmaciones falsas y errores conceptuales.

“Ninguno de los hechos que se le atribuyen ni ninguna de las afirmaciones son ciertas”, afirmó el defensor.

Molero sostuvo además que la defensa esperaba una acusación más extensa y sólida después de las distintas presentaciones realizadas previamente ante la Justicia.

“Pensábamos que luego de tanto tiempo y de tantas explicaciones presentadas, en algún momento iban a leerlas. Evidentemente el fiscal Soto no tuvo tiempo de hacerlo y por eso cometió muchísimos errores en su intimación”, expresó.

Debate técnico sobre el “concurso” de delitos

Durante la entrevista también se produjo una aclaración jurídica respecto de la situación procesal del contador Landriscina, luego de que se mencionara inicialmente la figura de “concurso real”.

El abogado Molero corrigió ese concepto y sostuvo que en realidad se trata de un “concurso ideal”, es decir, un único hecho que podría encuadrarse simultáneamente en distintas figuras penales, sin que ello implique una sumatoria automática de penas.

“Es un solo hecho subsumido en distintas calificaciones legales”, explicó.

Además, descartó cualquier posibilidad inmediata de detención derivada exclusivamente de esa calificación jurídica.

Cruce político con Santiago Pérez Pons

La entrevista también dejó fuertes declaraciones políticas luego de que se mencionaran expresiones públicas del dirigente Santiago Pérez Pons, quien había celebrado la imputación del contador.

Molero respondió con ironía y cuestionó duramente la postura del exfuncionario provincial.

“Destaco la capacidad de una persona de festejar derrotas”, lanzó.

El abogado aseguró además que las resoluciones judiciales tomadas hasta el momento fortalecen la posición procesal de Landriscina y minimizó el rol de Pérez Pons dentro del expediente judicial.

“Lo máximo que llegó a ser en esta causa es querellante provisorio”, sostuvo.

Incluso utilizó metáforas futbolísticas para ironizar sobre el escenario judicial y político.

“En el fútbol se dice que los equipos chicos festejan empates. Bueno, acá ya se festejan derrotas”, expresó.

El eje central de la causa: las inversiones financieras

Hacia el final de la entrevista, Molero volvió sobre el núcleo técnico de la causa, relacionado con operaciones financieras e inversiones realizadas presuntamente por el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según explicó, toda la discusión gira alrededor de dos posiciones “completamente antagónicas”.

Por un lado, indicó que la bolsa sostiene que el municipio modificó voluntariamente su perfil de inversor y decidió colocar fondos en instrumentos no garantizados. Por otro, señaló que la postura del municipio es que nunca se alteró la categoría de inversor conservador, razón por la cual esas inversiones no deberían haberse realizado.

“La conclusión es muy sencilla: la bolsa terminó devolviendo dinero”, afirmó.

Finalmente, el abogado cerró con una frase de fuerte tono crítico dirigida al ámbito judicial.

“Espero que los operadores judiciales tengan un coeficiente intelectual suficiente para comprender cuál de las dos proposiciones es válida”, concluyó.