Se rompió el Acueducto Norte, y hay miles de usuarios afectados

La empresa SAMEEP informó que se encuentra realizando acciones preliminares para restablecer el servicio de agua potable, luego de detectarse la rotura del Acueducto Norte en un caño de PVC de 500 milímetros de diámetro, ubicado a la vera del río Negro, debajo del ex dique.

La reparación demandará al menos largas horas de trabajo, debido a la complejidad del sector afectado y a las condiciones del terreno.

Desde la empresa señalaron que las tareas no pueden realizarse de noche, por lo que el servicio comenzaría a normalizarse progresivamente durante la tarde-noche de este martes, con una recuperación paulatina de la presión y el caudal.

Como consecuencia de este operativo de emergencia, podrían registrarse episodios de baja presión en la zona norte de Resistencia, incluyendo Villa Fabiana Norte y Sur, los barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, San Diego y sectores ubicados detrás del Hipermercado. Asimismo, la situación podría afectar a las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, explicó que «la complejidad para acceder al sector afectado, sumada a la magnitud de la intervención, genera una demora mayor a la habitual en la reparación».

En ese sentido, destacó: «Como empresa debemos responder de manera inmediata ante estos inconvenientes para garantizar la continuidad del servicio, y para ello es fundamental el compromiso del personal operativo, que trabaja sin importar la hora ni la fecha con el objetivo de brindar soluciones rápidas a los usuarios».

Desde Sameep solicitan comprensión a los usuarios afectados e informaron que los equipos técnicos y operativos continúan trabajando intensamente para normalizar el suministro de agua potable a la brevedad.