“Mi nombre es Milagro” se proyecta en el cine del Instituto de Cultura de Corrientes

El documental de la UNNE, homenaje a veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, se podrá ver en el espacio ubicado en San Juan 546 de la capital correntina. Será este martes a las 20 horas con entrada libre y gratuita. La película, además, cuenta con una remasterización de sonido y será reestrenada en el canal oficial de Youtube de la UNNE el próximo 2 de abril.

De cara al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se proyectará el documental de la UNNE sobre la guerra, en el cine del Instituto de Cultura de Corrientes. Será este martes 31 de marzo, a las 20 horas, en el marco del ciclo de “Cine de los martes”, en San Juan 546.

“Nuestro nombre es Milagro” es el nombre de la producción homenaje realizada por quienes integran el equipo audiovisual de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la UNNE en 2022, en el marco de los 40 años del conflicto bélico.

El trabajo reúne 11 testimonios e historias contadas en primera persona por excombatientes, movilizados e integrantes de cuerpos de sanidad de Corrientes, Misiones y Chaco; y fue realizado con el aporte académico del doctor Daniel Chao, especialista en Historia Regional, docente e integrante del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI – UNNE – CONICET).

El material es una crónica del conflicto narrada por sus protagonistas y con foco en el trabajo y vivencias de las unidades militares asentadas en Corrientes, desde donde cientos de jóvenes del Nordeste Argentino partieron hacia el sur en 1982.

Miguel Valenzuela, Omar Herrera, Mario Medina y Genaro Bordón del Regimiento 12 de Paso de los Libres (RI12); Héctor Maggio y Alcides Castillo del Regimiento de Infantería Mecanizado 4 «Coronel Manuel Fraga» – RI4 (de Monte Caseros); Carlos López y Raúl Romero del Cuerpo de sanidad del Br I III; Alfredo Sequeira del RI5 y Julio Peralta y Elsa Rodas del Cuerpo de sanidad de la Armada; comparten sus recuerdos y vivencias personales y colectivas, y reconstruyen así la historia completa: desde el inicio, hasta el regreso a casa.

El doctor Chao, investigador especializado en la temática, destacó que se trata de un enfoque sin precedentes sobre las unidades con asiento en Corrientes: “No está hecho desde la academia y tampoco desde las producciones audiovisuales, por eso me parece un aporte fundamental”, señaló.

La película, además, cuenta con una remasterización de sonido y será reestrenada en el canal oficial de Youtube de la UNNE el próximo 2 de abril.

La cita en el Cine de los martes es en el patio Marité Salas del Instituto de Cultura de Corrientes a las 20 h con entrada libre y gratuita.