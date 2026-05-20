La Municipalidad de Colonia Popular avanza con obras y tareas de mantenimiento en distintos sectores

La Municipalidad de Colonia Popular informó que continúa desarrollando trabajos de mantenimiento, refacción y mejoras en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y acompañar las necesidades de la comunidad.

Desde el Municipio señalaron que personal comunal lleva adelante tareas de albañilería y mantenimiento en diferentes dependencias, buscando optimizar el funcionamiento diario de cada área y mejorar las condiciones de infraestructura.

Además, continúan las obras de refacción y pintura en el SUM de Puerto Bastiani, un espacio utilizado para múltiples actividades comunitarias y sociales.

En paralelo, también se avanza con el picado de escombros, material que posteriormente será reutilizado para mejorar calles deterioradas de la localidad. Según indicaron, esta metodología permite optimizar recursos y reforzar distintos sectores afectados por el desgaste.

Las tareas incluyen además operativos de limpieza, corte de pasto, desmalezado y mantenimiento general en espacios públicos, acciones orientadas a mejorar el orden y la imagen urbana.

Por otra parte, el Municipio destacó el acompañamiento permanente a productores locales, con acciones destinadas a fortalecer el desarrollo de quienes impulsan la economía de la comunidad.

“Son acciones que forman parte del trabajo diario del Municipio, una gestión traducida en hechos”, expresaron desde la comuna.