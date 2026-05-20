Avia Terai avanza con mejoras en el estadio cubierto del Polideportivo Municipal

702651787_1278477164439282_2704550575371493544_n

La Municipalidad de Avia Terai informó que continúan los trabajos de refacción y puesta en valor del estadio cubierto del Polideportivo Municipal, ubicado en el acceso principal de la ciudad.

Las tareas son ejecutadas por personal del área de Obras Públicas y contemplan trabajos de pintura del piso y la demarcación de canchas destinadas a distintas disciplinas deportivas.

Desde el Municipio señalaron que las mejoras buscan optimizar las condiciones del espacio para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, beneficiando a vecinos, instituciones y deportistas de la localidad.

Además, destacaron que las intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura deportiva de Avia Terai.

“Trabajo en equipo para seguir creciendo”, expresaron desde la comuna al referirse a las tareas que se llevan adelante en el predio deportivo.

  

Internacionales

701906485_1420994223401405_7162067661197653052_n

Presentaron en Castelli los resultados del relevamiento de comunidades indígenas “Pa’axangui”

702638917_122280953402167730_4193837356346002686_n

La Municipalidad de Colonia Popular avanza con obras y tareas de mantenimiento en distintos sectores

CuidadoAmbientalArboretum-1024x682

“Guardianes del Ambiente”: la UNNE promueve conciencia y cuidado ambiental en dos escuelas de Corrientes