Avia Terai avanza con mejoras en el estadio cubierto del Polideportivo Municipal

La Municipalidad de Avia Terai informó que continúan los trabajos de refacción y puesta en valor del estadio cubierto del Polideportivo Municipal, ubicado en el acceso principal de la ciudad.

Las tareas son ejecutadas por personal del área de Obras Públicas y contemplan trabajos de pintura del piso y la demarcación de canchas destinadas a distintas disciplinas deportivas.

Desde el Municipio señalaron que las mejoras buscan optimizar las condiciones del espacio para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, beneficiando a vecinos, instituciones y deportistas de la localidad.

Además, destacaron que las intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura deportiva de Avia Terai.

“Trabajo en equipo para seguir creciendo”, expresaron desde la comuna al referirse a las tareas que se llevan adelante en el predio deportivo.