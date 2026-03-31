«Chiqui» Tapia fue procesado por presunta evasión fiscal de $19.000 millones

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quedaron procesados en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, quien además les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno.

El magistrado mantuvo también la prohibición de salir del país al presidente de la AFA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones.

Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

EL COMUNICADO DE LA AFA, QUE HABLA DE «TRANSPARENCIA»

Previo a la resolución del juez, la AFA habló de «transparencia» en el organismo, a nueve años de la asunción de Tapia al frente de la entidad madre del fútbol argentino.

El comunicado oficial de la AFA dijo que en el mandato de Tapia «la actual administración trabajó de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente».

Según el documento oficial de la entidad, Tapia «impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna» y consolidó «un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos».