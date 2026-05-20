Presentaron en Castelli los resultados del relevamiento de comunidades indígenas “Pa’axangui”

La Municipalidad de Juan José Castelli presentó los resultados definitivos del relevamiento de comunidades indígenas “Pa’axangui”, una iniciativa orientada a obtener información precisa sobre la realidad social de las comunidades originarias de la ciudad y de distintos parajes del ejido municipal.

El trabajo fue impulsado desde el área de Desarrollo Social en articulación con instituciones y referentes comunitarios, con el objetivo de generar herramientas que permitan planificar políticas públicas más inclusivas y ajustadas a las necesidades reales de las familias.

El relevamiento reunió datos vinculados a población, vivienda, salud, educación, economía y necesidades sociales, permitiendo construir una base estadística destinada a fortalecer la asistencia y mejorar los servicios municipales.

Durante la presentación, el subsecretario de Comunidades Originarias, Lázaro Díaz, destacó la importancia de contar con información concreta para detectar problemáticas y necesidades de las comunidades. Además, valoró la decisión del municipio de avanzar con un trabajo territorial y participativo.

Por su parte, el intendente Pío Sander remarcó la necesidad de contar con datos actualizados y confiables para avanzar en acciones concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades originarias.

Desde el municipio señalaron que la información obtenida permitirá proyectar programas vinculados a salud, educación, vivienda, espacios verdes, contención social y acompañamiento de niños y jóvenes, promoviendo su inclusión y permanencia dentro del sistema educativo.

La exposición técnica de los resultados estuvo a cargo de Gonzalo Sotomayor, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y el subsecretario Lázaro Díaz, quienes explicaron los principales datos obtenidos a través del programa.

Asimismo, aclararon que se trata de información representativa y general, preservando la privacidad de cada una de las familias relevadas.

Desde la comuna informaron además que el informe tiene carácter público y estará disponible tanto en formato digital como impreso, con el fin de facilitar futuras acciones y proyectos destinados a las comunidades originarias.

De la actividad participaron funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, representantes barriales y referentes comunitarios de distintos sectores de Juan José Castelli.