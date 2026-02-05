Se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: crean una nueva pensión y garantizan continuidad de beneficios

La titular del IPRODICH, Ana María Mitoire, confirmó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida largamente esperada que introduce cambios clave en materia de protección social, pensiones y financiamiento de prestaciones, y llevó tranquilidad a las personas con discapacidad y sus familias.

En diálogo radial, Mitoire explicó que la principal novedad es la creación de una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, algo que hasta el momento no existía en el sistema nacional. “Es una pensión específica por discapacidad, no por invalidez laboral ni por vejez, como ocurría antes”, remarcó.

La nueva pensión estará destinada a personas con discapacidad que no tengan ingresos propios superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y la evaluación será individual, no familiar. “Esa es una diferencia central con el régimen anterior, donde se tenía en cuenta el ingreso del grupo familiar. Ahora se analiza únicamente el ingreso propio de la persona con discapacidad”, aclaró.

Desde el organismo provincial llevaron tranquilidad a quienes ya perciben una pensión. “Las personas que hoy cobran una pensión no contributiva no tienen que hacer ningún trámite. Si corresponde el pase a esta nueva pensión, se hará de manera automática”, aseguró Mitoire. Además, aclaró que no es compatible con otras pensiones, por lo que no se trata de un beneficio acumulable.

Respecto a quienes deseen acceder a la nueva pensión, explicó que aún no están definidos los requisitos ni la documentación necesaria. “La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir los lineamientos. Hasta que eso no ocurra, no hay trámites para iniciar”, indicó.

En cuanto al sistema de prestaciones, la reglamentación también contempla medidas para fortalecer la atención. Entre ellas, se destacan la refinanciación de deudas de prestadores con ARCA (ex AFIP), la condonación de intereses y la actualización del nomenclador de pagos según el índice de inflación, un reclamo histórico del sector.

Mitoire también desmintió versiones sobre posibles cambios en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “No hay modificaciones en la emisión del certificado. Quienes lo tienen vigente pueden quedarse tranquilos”, enfatizó.

Si bien las pensiones son de carácter nacional y los trámites se realizarán ante ANSES o la Secretaría Nacional de Discapacidad, desde IPRODICH confirmaron que continuarán acompañando a las personas con discapacidad en todo el proceso. “Nuestro rol es asesorar, informar y acompañar. No hay riesgo de que se suspenda ninguna pensión; esta norma viene a ampliar derechos”, concluyó.

Desde el organismo provincial insistieron en un mensaje de calma: no hay gestiones urgentes que realizar, y toda novedad será comunicada oficialmente apenas Nación publique la normativa correspondiente.