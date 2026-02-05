Lanzaron en el Chaco la promoción “Vuelta al Cole” con Tarjeta Tuya: cuotas y reintegros para acompañar a las familias

Desde el Banco del Chaco, autoridades provinciales junto a representantes de la Cámara de Comercio presentaron oficialmente la promoción “Vuelta al Cole, volvé con todo”, una iniciativa destinada a acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo y, al mismo tiempo, impulsar las ventas del comercio local.

La propuesta comenzará a regir a partir del 11 de febrero y se extenderá durante tres semanas consecutivas, repitiéndose los miércoles, jueves y viernes. Durante ese período, los usuarios de Tarjeta Tuya podrán acceder a distintos beneficios en comercios adheridos de toda la provincia.

Según se detalló en la conferencia de prensa, la promoción contempla dos esquemas de financiación, para que cada consumidor elija el que mejor se adapte a sus necesidades:

Tres cuotas sin interés + 20% de bonificación , con un tope de reintegro de 10.000 pesos por transacción .

Seis cuotas sin interés, sin bonificación, para quienes necesiten un plazo de financiación más largo.

Los beneficios estarán disponibles en rubros directamente vinculados a la vuelta a clases, como librerías, insumos escolares, libros, indumentaria, calzados y ópticas, entre otros.

Desde la organización destacaron que se trata de una de las promociones más importantes del inicio de año. “Acompañar a las familias en este momento es clave, porque sabemos que equipar a los chicos para el colegio representa un gran esfuerzo”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la iniciativa también busca dinamizar el consumo en meses complejos para el comercio.

Asimismo, invitaron a los comercios que aún no se sumaron a adherirse a la propuesta. Aquellos que no hayan recibido la invitación pueden consultar en cualquier sucursal correspondiente o comunicarse por los canales oficiales para participar.

“Es una herramienta pensada para todos: para las familias, que acceden a mejores condiciones de compra, y para los comerciantes, que pueden incrementar sus ventas utilizando una herramienta financiera como Tarjeta Tuya”, expresaron.

Con esta acción, el Gobierno del Chaco y el sector comercial buscan generar un impacto positivo tanto en la economía familiar como en la actividad comercial, de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026.