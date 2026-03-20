Sarmiento apuesta a crecer desde sus bases y consolida un ambicioso proyecto institucional

El presidente del Club Atlético Sarmiento, Mauricio González, destacó el proceso de reconstrucción que atraviesa la institución y remarcó el enfoque estratégico en el desarrollo de divisiones formativas como eje central del crecimiento a largo plazo.

En diálogo radial, el dirigente valoró el esfuerzo realizado desde el inicio de su gestión, en un contexto complejo. “Es mucho trabajo, gestión y sacrificio. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero vamos superando cada dificultad”, expresó.

Uno de los puntos centrales del proyecto actual es el fortalecimiento del fútbol juvenil. En ese sentido, González explicó que el club puso en marcha un sistema integral para las categorías formativas, que incluye entrenamientos matutinos, acompañamiento nutricional, asistencia médica, apoyo psicológico y contención social.

“El objetivo es claro: si queremos ser un club grande, tenemos que trabajar como los clubes grandes. Las divisiones inferiores son el principal activo, porque permiten proyectar jugadores y darle sustentabilidad a la institución”, sostuvo.

El proyecto abarca a jóvenes de las categorías sub 13, sub 15 y sub 17, y se apoya en profesionales chaqueños, una decisión que el presidente destacó especialmente. “Tenemos que potenciar a nuestros recursos humanos y evitar que tanto los chicos como los profesionales tengan que irse de la provincia”, afirmó.

En cuanto a lo institucional, el club cuenta actualmente con entre 2.000 y 2.500 socios activos, aunque el padrón total ronda los 3.500. Desde la dirigencia trabajan en nuevas estrategias para fortalecer la masa societaria, incluyendo convenios con comercios que ofrecen descuentos a los asociados.

En lo deportivo, González reconoció la exigencia del torneo Federal, al que calificó como “duro y mezquino”, pero reafirmó la identidad de juego del equipo. “Sarmiento siempre va a intentar jugar bien y ser protagonista. Después, el resultado puede variar, pero esa es nuestra propuesta”, señaló.

Además, se implementaron nuevas categorías de socios, como los adherentes, que permiten a los hinchas acceder a beneficios y entradas con valores diferenciales.

Finalmente, el dirigente destacó el acompañamiento del gobierno provincial, las empresas y la comunidad como pilares fundamentales para sostener el proyecto. “Este es el camino, con trabajo y compromiso. Creemos que en unos años vamos a ver los resultados”, concluyó.