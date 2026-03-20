Hito histórico para el Chaco: inauguraron el moderno Centro de Innovación en Resistencia con apoyo internacional

El gobernador Leandro Zdero encabezó este viernes la inauguración del Centro de Innovación – Edificio ELE, una obra estratégica para el sistema educativo chaqueño, ubicada en el Polo Educativo de Resistencia.

El moderno edificio, de tres pisos, fue reactivado en febrero de 2024 por la actual gestión provincial y cuenta con financiamiento de FONPLATA. Durante el acto, tras el corte de cintas y el descubrimiento de placa, el mandatario destacó el trabajo realizado para retomar y concretar una obra considerada emblemática.

“Hoy estamos en este Centro de Innovación que representa el presente y el futuro de la provincia en un mundo globalizado”, expresó Zdero, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar hacia una transformación profunda del sistema educativo basada en el esfuerzo y la calidad.

El gobernador subrayó además que el nuevo espacio permitirá fortalecer áreas clave como la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. “La innovación debe romper los moldes tradicionales y contribuir a construir un Estado más eficiente”, sostuvo.

El Centro fue creado mediante la Resolución N° 1155/2026 del Ministerio de Educación y albergará la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Asimismo, ofrecerá espacios destinados a promover el pensamiento científico-tecnológico en estudiantes de todos los niveles, en línea con el eje de Alfabetización Integral.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó la decisión política de concretar la obra. “Este espacio está pensado para transformar la educación y potenciar el aprendizaje. Apostar a la innovación es apostar a más oportunidades y a un mejor futuro para los jóvenes”, afirmó.

En tanto, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, celebró la puesta en funcionamiento del edificio, al que definió como un ámbito clave para el desarrollo educativo, científico y tecnológico en la provincia.

Desde FONPLATA, la especialista en proyectos de infraestructura Carolina Benítez destacó el trabajo conjunto con la provincia y señaló que la obra se enmarca en el Programa de Inversión Social en Educación Pública.

El edificio cuenta con laboratorios y aulas especializadas para programación, robótica, desarrollo de videojuegos e impresión 3D, además de espacios para el uso de drones, salas de conferencias y áreas destinadas a la capacitación docente y actividades interdisciplinarias.

Ubicado en el Polo Educativo de la capital chaqueña, el Centro de Innovación se proyecta como un espacio de referencia regional, orientado a fortalecer la formación, el desarrollo tecnológico y las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y la comunidad en general.