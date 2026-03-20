Importante visita institucional en Chorotis para fortalecer proyectos habitacionales

La localidad de Chorotis recibió la visita de autoridades del IPDUV, en una jornada de trabajo orientada a avanzar en políticas habitacionales y sociales en la comunidad.

La comitiva estuvo integrada por Lidia Martínez, secretaria del presidente del organismo, junto a su equipo técnico; la coordinadora de la delegación de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carolina Acosta; y el vicepresidente de la UCR de San Bernardo, Rubén Molina.

Durante la visita, las autoridades recorrieron viviendas en la zona vinculada al programa Ñachec y mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente local, Ariel Hofstetter, con el objetivo de impulsar gestiones y proyectos que beneficien a los vecinos.

En ese marco, se destacó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, a quien señalaron como impulsor de este tipo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas, especialmente en zonas del interior.

Desde el municipio remarcaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para dar respuesta a las necesidades habitacionales y sociales, y reafirmaron el compromiso de continuar gestionando acciones que promuevan el desarrollo de la comunidad.