Santa Sylvina se prepara para el 17° Encuentro Provincial de Bandas Estudiantiles

La ciudad de Santa Sylvina se llenará de música, energía y creatividad el próximo 17 de octubre, cuando se lleve a cabo el 17° Encuentro Provincial de Bandas Estudiantiles, organizado por la EES N° 18 “Eugenia Rodríguez de Zlachevsky”. Este evento se ha consolidado como uno de los principales espacios de expresión artística y cultural para los jóvenes de toda la provincia del Chaco y la región.

Durante la jornada, los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento, esfuerzo y pasión a través de la música, mientras el público podrá disfrutar de una experiencia llena de emociones y unión. La actividad no solo celebra la música y la creatividad, sino que también busca fortalecer la identidad cultural y el espíritu de comunidad entre las distintas localidades participantes.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros como herramientas educativas y sociales, que permiten a los jóvenes construir vínculos, desarrollar habilidades artísticas y vivir experiencias que marcan su presente y su futuro. Además, remarcaron que el evento es abierto a toda la comunidad estudiantil, invitando a escuelas de la provincia y de regiones a sumarse a esta manifestación cultural que, año tras año, se convierte en un motivo de orgullo para Santa Sylvina y el Chaco.

Los organizadores aseguran que cada nota musical será una muestra de la creatividad y dedicación de los estudiantes, convirtiendo la jornada en un verdadero festival de talento y pasión estudiantil. La invitación está hecha: Santa Sylvina los espera para celebrar la música y la juventud chaqueña.