Santa Sylvina se prepara para el 17° Encuentro Provincial de Bandas Estudiantiles

538996120_18149286937394301_7742660093639095266_n

La ciudad de Santa Sylvina se llenará de música, energía y creatividad el próximo 17 de octubre, cuando se lleve a cabo el 17° Encuentro Provincial de Bandas Estudiantiles, organizado por la EES N° 18 “Eugenia Rodríguez de Zlachevsky”. Este evento se ha consolidado como uno de los principales espacios de expresión artística y cultural para los jóvenes de toda la provincia del Chaco y la región.

Durante la jornada, los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento, esfuerzo y pasión a través de la música, mientras el público podrá disfrutar de una experiencia llena de emociones y unión. La actividad no solo celebra la música y la creatividad, sino que también busca fortalecer la identidad cultural y el espíritu de comunidad entre las distintas localidades participantes.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros como herramientas educativas y sociales, que permiten a los jóvenes construir vínculos, desarrollar habilidades artísticas y vivir experiencias que marcan su presente y su futuro. Además, remarcaron que el evento es abierto a toda la comunidad estudiantil, invitando a escuelas de la provincia y de regiones a sumarse a esta manifestación cultural que, año tras año, se convierte en un motivo de orgullo para Santa Sylvina y el Chaco.

Los organizadores aseguran que cada nota musical será una muestra de la creatividad y dedicación de los estudiantes, convirtiendo la jornada en un verdadero festival de talento y pasión estudiantil. La invitación está hecha: Santa Sylvina los espera para celebrar la música y la juventud chaqueña.

Más Noticias

514329359_1063333822639871_6072498971099834797_n

Colonia Elisa fortalece la educación y la formación con nuevas oportunidades académicas

181578w850h480c.jpg

Sameep reemplazó cañería obsoleta en el macrocentro de Resistencia

181579w850h478c.jpg

Sáenz Peña: el Programa Municipal de Salud suma ecografías mamarias gratuitas

Te pueden interesar

514329359_1063333822639871_6072498971099834797_n

Colonia Elisa fortalece la educación y la formación con nuevas oportunidades académicas

538996120_18149286937394301_7742660093639095266_n

Santa Sylvina se prepara para el 17° Encuentro Provincial de Bandas Estudiantiles

WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.00.42

Detuvieron en San Bernardo a un hombre con pedido de captura en Mendoza

WhatsApp Image 2025-08-27 at 20.35.12 (1)

Allanamiento en Miramar: recuperan 12 vacunos robados y un detenido por abigeato

WhatsApp Image 2025-08-27 at 20.37.19

Operativo policial en Resistencia: 11 demorados y secuestro de bienes de dudosa procedencia