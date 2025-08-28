Detuvieron en San Bernardo a un hombre con pedido de captura en Mendoza

La Dirección General de Policía Caminera informó que en la noche de este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 20:30, efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Villa Ángela realizaron un importante procedimiento sobre la Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 1054, en cercanías de la localidad de San Bernardo.

Durante un control vehicular de rutina, los uniformados procedieron a la identificación de un automóvil marca Fiat Strada, color bordó, cuyo conductor fue identificado como Abel Eduardo Alejandro Ortiz Urbanski, de 36 años, con domicilio en calle Tacuarí 10308 de Guaymallén, provincia de Mendoza.

Al realizar la verificación en el sistema MiMinSeg – SIFCOP, la policía constató que el hombre registraba un pedido de detención vigente por una causa caratulada “Robo Agravado – Artículo 166, Párrafo 1°”, a solicitud de la Policía de Mendoza.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Villa Ángela, a cargo de la Dra. Gisela Oñuk, quien dispuso que se consulte con la fuerza policial requirente y que el conductor sea trasladado a la comisaría jurisdiccional a fin de cumplimentar las diligencias judiciales correspondientes.

El procedimiento fue encabezado por el Subcomisario Mario Alejandro Rodas, jefe de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Villa Ángela, quien confirmó que el operativo se desarrolló sin incidentes y con resultado positivo gracias al trabajo coordinado entre las áreas de seguridad vial y el sistema federal de capturas.

Con este tipo de controles, la Policía Caminera busca prevenir delitos en tránsito y reforzar la seguridad en rutas nacionales y provinciales del Chaco, logrando en este caso la detención de una persona requerida por la justicia mendocina.