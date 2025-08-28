Colonia Elisa fortalece la educación y la formación con nuevas oportunidades académicas

En un paso más hacia el desarrollo educativo y laboral de sus vecinos, Colonia Elisa avanzó en la construcción de alianzas estratégicas con instituciones clave en materia de formación profesional y académica. En una reunión celebrada recientemente, representantes del Municipio, junto a la Fundación Chaqueñita de Resistencia, la U.E.G.P N° 162 de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, dialogaron sobre la posibilidad de implementar programas de capacitación y formación en la localidad.

Durante el encuentro, los participantes se interiorizaron sobre la amplia oferta educativa que estas instituciones pueden brindar, incluyendo cursos de oficios con salida laboral, tecnicaturas y licenciaturas, entre otras propuestas académicas. La iniciativa busca acercar la educación de calidad a quienes desean superarse, evitando que los estudiantes deban trasladarse a otras ciudades para acceder a estas oportunidades.

Desde el Municipio destacaron que la reunión fue altamente positiva, y que en los próximos días se avanzará en la firma de convenios que permitirán habilitar espacios físicos en Colonia Elisa para el dictado de estas capacitaciones y carreras. “Apostar a la educación y a la formación es apostar al futuro de nuestra comunidad”, afirmaron autoridades locales, subrayando la importancia de abrir puertas y brindar esperanza a quienes buscan mejorar su situación laboral y personal.

La propuesta también apunta a generar desarrollo y progreso económico, ya que la formación profesional y académica se traduce directamente en mayores oportunidades de empleo y emprendimiento local. Así, Colonia Elisa se posiciona como un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre Municipio, instituciones educativas y fundaciones puede fortalecer el tejido social y productivo de la región.

Con estas iniciativas, la comunidad chaqueña reafirma su compromiso con la educación como herramienta clave para construir un futuro más inclusivo y prometedor para todos sus habitantes.