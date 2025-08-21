Claudia Panzardi anunció convenio de cooperación con Bomberos Voluntarios de Gral. Donovan

536497516_1303462497808559_7697505662874249170_n

La intendenta de Laguna Blanca y candidata a diputada nacional por Vamos Chaco, Claudia Panzardi, recibió en las últimas horas a representantes de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios del Departamento General Donovan (Makallé), con quienes avanzó en un acuerdo de cooperación institucional.

En el encuentro participaron la presidenta de la institución, profesora Graciela García; el tesorero Sebastián Ríos; el jefe del cuerpo activo, Santos Sánchez; y la secretaria Milagros Cabral. Acompañó también el presidente del Concejo Municipal, José Panzardi.

Un convenio para fortalecer a los bomberos

Tras la reunión, se resolvió la firma de un Convenio de Cooperación mediante el cual la Municipalidad de Laguna Blanca se compromete a sumar gestiones por recursos y a trabajar en conjunto con los bomberos para fortalecer su labor en la zona.

“Es fundamental apoyar a esta institución, que desde hace años cumple una tarea imprescindible en la prevención y en la actuación frente a incendios en toda nuestra región”, señaló la intendenta Panzardi.

Incorporación de nuevos voluntarios

El acuerdo también prevé la promoción de campañas de incorporación de nuevos voluntarios al cuerpo de bomberos. En este sentido, la intendencia informó que aquellas personas interesadas en sumarse a esta noble vocación podrán inscribirse en las oficinas municipales, donde se dictarán charlas informativas previas al inicio de las capacitaciones.

Una labor comunitaria clave

La presencia de los Bomberos Voluntarios de Gral. Donovan es considerada estratégica para toda la región, no solo por su intervención en emergencias, sino también por el trabajo preventivo que realizan en la comunidad.

“Contar con más voluntarios capacitados y con recursos adecuados nos da mayor tranquilidad a todos los vecinos”, destacaron desde la Asociación Civil, al valorar la iniciativa del municipio de Laguna Blanca.

