Docentes de la comunidad Wichí ya pueden consultar el listado definitivo del Período Extraordinario “B” 2026

El Ministerio de Educación informó que ya se encuentra disponible el Listado Definitivo correspondiente al Período Extraordinario “B” 2026 destinado a docentes de la comunidad Wichí de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

La comunicación fue realizada a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII), organismo encargado de los procesos de clasificación y designación docente dentro del sistema educativo intercultural bilingüe de la provincia.

Según indicaron desde la cartera educativa, la medida alcanza a todos los docentes inscriptos en esta convocatoria extraordinaria y busca garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los procedimientos administrativos vinculados al acceso a cargos y horas cátedra.

Los interesados podrán consultar el listado ingresando a la plataforma Tu Gobierno Digital, mediante la aplicación S.I.E., en la sección Junta y apartado “Listados vigentes”. Además, el documento también estará exhibido en la sede de la Junta de Clasificación Poliniveles EBII, ubicada en avenida San Martín Nº 333, tercer piso, ala “B”, de la ciudad de Resistencia.

Desde el organismo recordaron que quienes necesiten realizar consultas, efectuar reclamos o despejar dudas podrán comunicarse al correo electrónico juntaebiichaco@gmail.com o acercarse personalmente a la sede administrativa de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16.

Finalmente, remarcaron que la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Originaria continúa trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de acceso, transparencia y participación de los pueblos originarios dentro del sistema educativo provincial, promoviendo el respeto por la identidad cultural y lingüística de las comunidades originarias del Chaco.