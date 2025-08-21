Santa Sylvina avanza con la segunda etapa del Parque Deportivo

La localidad de Santa Sylvina continúa dando pasos firmes en la concreción de una de sus obras más esperadas: el Parque Deportivo, un espacio moderno e inclusivo que busca convertirse en punto de encuentro para familias, jóvenes y deportistas.

La intendenta Susana Maggio supervisó los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto, que cuenta con el respaldo de Lotería Chaqueña y que ya muestra importantes avances en infraestructura.

Un espacio para la comunidad

El Parque Deportivo está pensado como un espacio integral, con instalaciones modernas destinadas a la práctica de distintas disciplinas y a la recreación de las familias sylvinenses. Según señaló Maggio, el objetivo es dotar a la ciudad de un lugar que potencie el deporte, la vida saludable y la inclusión social.

“Gracias al apoyo de Lotería Chaqueña este proyecto sigue tomando forma. Dios mediante, muy pronto todos los sylvinenses podremos disfrutar de este espacio moderno, inclusivo y pensado para las familias”, expresó la jefa comunal durante la recorrida.

Transformación local

La obra se enmarca dentro de un plan de gestión que busca transformar la infraestructura urbana de la llamada “Patria Chica”, con obras que promuevan tanto la integración social como el desarrollo deportivo.

“Seguimos transformando cada rincón de nuestra querida Patria Chica”, afirmó Maggio, resaltando la importancia de invertir en lugares que generen sentido de pertenencia y fortalezcan la identidad local.

Mirando hacia adelante

Con el avance de esta segunda etapa, Santa Sylvina se acerca a la concreción de un espacio que promete convertirse en referencia deportiva y recreativa para toda la región. Vecinos y autoridades esperan que, una vez finalizado, el Parque Deportivo sea un punto de encuentro que impulse la vida comunitaria y el desarrollo del talento local.