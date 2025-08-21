Operativo en Antequeras: desalojaron a un hombre y secuestraron un arma de fuego en Colonia Benítez

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.40.41 (1)

La Dirección General de Consumos Problemáticos, a través del Departamento Antinarcóticos Metropolitana y la División Inteligencia Drogas, llevó adelante un operativo de seguridad preventiva en la jornada del jueves por la tarde. El procedimiento se realizó en el Puesto de Control Caminero de Antequeras, en el marco de la Orden de Operaciones Nº 1855-C.E.A.C/25.

El servicio estuvo coordinado por el comisario general Nelson Marcelo Alvarenga y supervisado por el comisario inspector Pablo José Zanier, director de Antinarcóticos.

El procedimiento

Según se informó, alrededor de las 19:15 horas se dio por finalizado el operativo en el que participaron efectivos de la Comisaría de Colonia Benítez, Policía Caminera, Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y personal de la División Inteligencia Drogas.

Durante la intervención, los agentes procedieron al desalojo de un hombre identificado como Gabriel López, de 50 años, quien se encontraba asentado en una propiedad privada ubicada en Ruta Provincial Nº 63, parcela 119, en la zona rural de Colonia Benítez.

Asimismo, en la costa del lugar fueron identificados dos adultos mayores (padre e hijo) que se encontraban pescando. Estos se movilizaban en un vehículo Renault Kangoo, dentro del cual la policía halló una escopeta de cerrojo calibre 4/10 con culata de madera.

Secuestro de un arma de fuego

Al no poder acreditar la propiedad del arma, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 15, a cargo de la doctora Candela Valez, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y la notificación en libertad de ambos hombres por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes bajo la firma del comisario Cristian Luis Molina, jefe de la División Inteligencia Drogas.

 

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-08-21 at 17.59.47

Operativo antidrogas en Pampa del Indio: dos detenidos y secuestro de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo

181331w850h439c.jpg

Una camioneta se incendió dentro de un garaje: asistieron a los dueños

WhatsApp Image 2025-08-20 at 13.35.19

Detienen en Corrientes a dos hombres acusados de robar una motocicleta y amenazar a la víctima en Resistencia

Te pueden interesar

424554w790h444c.jpg

«Diablito» Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.40.41 (1)

Operativo en Antequeras: desalojaron a un hombre y secuestraron un arma de fuego en Colonia Benítez

536818473_18148735954394301_4514740946789584792_n

Santa Sylvina avanza con la segunda etapa del Parque Deportivo

181350w850h479c.png

El Gobierno nacional anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

WhatsApp Image 2025-08-21 at 17.34.33

La Apicultura Chaqueña Contará Con Herramientas De Financiamiento