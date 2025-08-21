Operativo en Antequeras: desalojaron a un hombre y secuestraron un arma de fuego en Colonia Benítez

La Dirección General de Consumos Problemáticos, a través del Departamento Antinarcóticos Metropolitana y la División Inteligencia Drogas, llevó adelante un operativo de seguridad preventiva en la jornada del jueves por la tarde. El procedimiento se realizó en el Puesto de Control Caminero de Antequeras, en el marco de la Orden de Operaciones Nº 1855-C.E.A.C/25.

El servicio estuvo coordinado por el comisario general Nelson Marcelo Alvarenga y supervisado por el comisario inspector Pablo José Zanier, director de Antinarcóticos.

El procedimiento

Según se informó, alrededor de las 19:15 horas se dio por finalizado el operativo en el que participaron efectivos de la Comisaría de Colonia Benítez, Policía Caminera, Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y personal de la División Inteligencia Drogas.

Durante la intervención, los agentes procedieron al desalojo de un hombre identificado como Gabriel López, de 50 años, quien se encontraba asentado en una propiedad privada ubicada en Ruta Provincial Nº 63, parcela 119, en la zona rural de Colonia Benítez.

Asimismo, en la costa del lugar fueron identificados dos adultos mayores (padre e hijo) que se encontraban pescando. Estos se movilizaban en un vehículo Renault Kangoo, dentro del cual la policía halló una escopeta de cerrojo calibre 4/10 con culata de madera.

Secuestro de un arma de fuego

Al no poder acreditar la propiedad del arma, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 15, a cargo de la doctora Candela Valez, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y la notificación en libertad de ambos hombres por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes bajo la firma del comisario Cristian Luis Molina, jefe de la División Inteligencia Drogas.