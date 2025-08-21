El Gobierno nacional anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

Luego de que la Cámara de Diputados reafirmara el veto a los aumentos para los jubilados, el Gobierno nacional anunció un programa de beneficios ANSES para ese sector en supermercados y otros comercios .

El programa fue anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien participó en el Council of the Americas. Indicó que el programa incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros.

Según explicó la ministra, el nuevo beneficio se implementará a través de acuerdos entre ANSES, supermercados, cámaras comerciales y otros actores del consumo masivo. La funcionaria resaltó que el objetivo es fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, sin que sea necesario realizar trámites ni intermediaciones. Las devoluciones se acreditarán directamente en las cuentas de los beneficiarios.