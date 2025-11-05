Santa Sylvina avanza con el parquizado del Parque Deportivo

La intendenta Susana Maggio, junto al equipo municipal y el acompañamiento de Diego Calderón, informó que comenzaron las tareas de parquizado en el Parque Deportivo de la localidad.

El proyecto forma parte del plan de puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos, con el objetivo de consolidar este predio como un ámbito de recreación, encuentro y práctica deportiva para los vecinos y vecinas de Santa Sylvina.

“Paso a paso seguimos embelleciendo este espacio que pronto será punto de encuentro para todos los sylvinenses”, destacó Maggio.