El municipio ejecuta trabajos de alcantarillado y enripiado para optimizar la circulación y el escurrimiento del agua.

Presidencia Roca – La gestión encabezada por el intendente Gustavo J. Martínez continúa desarrollando un amplio plan de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de la localidad.

En esta oportunidad, el municipio llevó adelante obras de colocación de tubos de hormigón para el alcantarillado y tareas de enripiado en las avenidas principales de los barrios San José y San Juan, con el propósito de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Martínez destacó que estas acciones forman parte de una planificación integral, que prioriza las zonas con mayores necesidades y busca generar un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

“Con planificación, esfuerzo y compromiso, seguimos construyendo una localidad más ordenada, segura y en constante crecimiento. Cuando hay decisión y trabajo en equipo, los resultados se ven en cada barrio”, expresó el jefe comunal.

