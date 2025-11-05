Colonia Aborigen: el municipio realizó tareas de mantenimiento en espacios públicos

Se ejecutaron trabajos de acarreo y relleno de tierra en la plaza central y en la plazoleta del sector de las nuevas viviendas.

Colonia Aborigen – La Municipalidad de Colonia Aborigen informó que durante los últimos días se llevaron adelante tareas de mantenimiento y mejora en distintos espacios públicos de la localidad.

Los trabajos incluyeron acarreo y relleno de tierra en la plaza central y en la plazoleta ubicada en el sector de las nuevas viviendas, con el objetivo de acondicionar el terreno y mejorar las condiciones para su uso comunitario.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan permanente de conservación y embellecimiento urbano, orientado a fortalecer los lugares de encuentro y recreación para las familias de la comunidad.