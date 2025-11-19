San Martín: A partir de hoy se realizará la IV Expo Búfalos del Chaco 2025

WhatsApp-Image-2025-11-11-at-08.49.29

Los días 19, 20 y 21 de Noviembre, en la Sociedad Rural “El Zapallar”, General San Martín, se realizará la IV Expo Búfalos Chaco 2025, donde estarán en exposición los mejores ejemplares de la raza, además de capacitaciones técnicas y un gran remate de reproductores machos y hembras, además de bubillos y bubillas, con el martillo a cargo de la firma consignataria Iván L- O’Farrell.

Cabe destacar que la localidad de General San Martín fue declarada capital provincial del Búfalo por ley 41.831 y en esta oportunidad será anfitriona de los productores que se dedican a la cría de la raza bubalina tanto en nuestra provincia, como en otros puntos de la región.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, destaca el esfuerzo y el compromiso asumido por quienes se dedican a la cría de la raza bubalina en suelo chaqueño, así como a las entidades organizadoras de la muestra, una convocatoria que servirá para conocer los logros alcanzados y los objetivos trazados a futuro.

Cronograma de actividades

Las actividades en esta IV Expo Búfalos Chaco 2025 arrancan hoy Miércoles 19, de 12 a 18, con el ingreso de la hacienda bubalina a la muestra.

El Jueves 20, desde las 7 y hasta las 18 horas seguirá ingresando hacienda bubalina a la exposición, con la actuación del jurado de admisión, designado por la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB), médica veterinaria Irina Martínez.

En esta jornada se realizarán capacitaciones y ciclo de charlas, comenzando de 16 a 17 horas con el tema “El búfalo. Rentabilidad – eficiencia productiva – manejo – su creciente importancia”, que será desarrollado por el ingeniero Marco Zava.

Seguidamente, de 17 a 17.30 horas, el técnico Enrique Torres hablará sobre la “Actualidad del sector bubalino”, mientras que de 17.30 a 18 horas, la médica veterinaria Irina Martínez expondrá sobre “Desempeño productivo de bubillos sobre pasturas naturales – sanidad bubalina”.

Cerrando la jornada, de 18 a 19 horas, “Clasificación práctica zootécnica de búfalos en pista”, a cargo del ingeniero Marco Zava.

El Viernes 21, desde las 9.30 a las 11 horas será la actuación del jurado de clasificación, con el ingeniero Marco Zava y posteriormente se realizará el acto inaugural, que contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, así como representantes de entidades vinculadas al quehacer productivo.

Para las 12.30 horas será servido un almuerzo y se procederá a la entrega de premios, mientras que a las 14.30 dará inicio el remate a martillo corrido que estará a cargo de Iván L. O’Farrell, con reproductores machos (15) y hembras (245, preñadas, con cría y con servicio), además de un lote de invernada de 1.500 bubillos y bubillas. Los interesados en participar de esta actividad podrán hacerlo en forma presencial o por vía streaming.

Para las 18 horas aproximadamente, la muestra tendrá como cierre un brindis y lunch, donde los presentes harán la degustación de lácteos y carne de búfalo.

