Puerto de Barranqueras: importación histórica para una PYME chaqueña

El Puerto de Barranqueras concretó la recepción de maquinarias provenientes de China, destinadas a la empresa chaqueña Congelisto, una PyME familiar, dedicada a la producción mayorista de frutas y verduras congeladas. Además, la empresa Gama Grupo Comercial, realizó dos nuevas importaciones de artículos de bazar para el Grupo Ni, reafirmando la confianza del sector privado.

Lo que comenzó en la cocina de un hogar, sostenido por el esfuerzo, la perseverancia y el acompañamiento de familiares, amigos y clientes, hoy es un proyecto consolidado. Seis años después, aquel sueño se transformó en una empresa 100% chaqueña que continúa apostando al desarrollo productivo de la provincia.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a la firma Congelisto y a DebComex, despachantes de aduana, por elegir el Puerto para realizar la consolidación de las maquinarias. Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del gobernador Leandro Zdero, fundamental para fortalecer las operaciones y el crecimiento del Puerto.

Por su parte, Cecilia, representante de Congelisto, expresó su satisfacción por concretar su primera importación en el Puerto Barranqueras. Señaló que el proceso fue ágil y sencillo, y agradeció la asistencia permanente brindada por DebComex.

El Puerto de Barranqueras continúa afianzando su rol estratégico en la región, acompañando a PyMEs chaqueñas y brindando soluciones logísticas que impulsan el desarrollo económico y productivo del Chaco.