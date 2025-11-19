Puerto de Barranqueras: importación histórica para una PYME chaqueña

WhatsApp Image 2025-11-19 at 09.44.13

El Puerto de Barranqueras concretó la recepción de maquinarias provenientes de China, destinadas a la empresa chaqueña Congelisto, una PyME familiar, dedicada a la producción mayorista de frutas y verduras congeladas. Además, la empresa Gama Grupo Comercial, realizó dos nuevas importaciones de artículos de bazar para el Grupo Ni, reafirmando la confianza del sector privado.

Lo que comenzó en la cocina de un hogar, sostenido por el esfuerzo, la perseverancia y el acompañamiento de familiares, amigos y clientes, hoy es un proyecto consolidado. Seis años después, aquel sueño se transformó en una empresa 100% chaqueña que continúa apostando al desarrollo productivo de la provincia.
La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a la firma Congelisto y a DebComex, despachantes de aduana, por elegir el Puerto para realizar la consolidación de las maquinarias. Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del gobernador Leandro Zdero, fundamental para fortalecer las operaciones y el crecimiento del Puerto.
Por su parte, Cecilia, representante de Congelisto, expresó su satisfacción por concretar su primera importación en el Puerto Barranqueras. Señaló que el proceso fue ágil y sencillo, y agradeció la asistencia permanente brindada por DebComex.
El Puerto de Barranqueras continúa afianzando su rol estratégico en la región, acompañando a PyMEs chaqueñas y brindando soluciones logísticas que impulsan el desarrollo económico y productivo del Chaco.

 

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.09.51 (2)

Puerto Vilelas: aprehenden a un hombre acusado de dañar una cámara de videovigilancia municipal

WhatsApp-Image-2025-11-11-at-08.49.29

San Martín: A partir de hoy se realizará la IV Expo Búfalos del Chaco 2025

Arquisur-Principal

Premian un trabajo que propone que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Te pueden interesar

583779865_122197599950534864_5300523571082485244_n

Puerto Tirol realizó el Primer Encuentro Activo de Adultos Mayores en el Polideportivo Florencia Barboza

583323198_1266827888817424_5519813349494483653_n

Tres Isletas: productores locales avanzan con una nueva cosecha de zapallos destinada al norte del país

436621w790h444c.jpg

Piden perpetua para los acusados del femicidio de María Luz Herrera

WhatsApp Image 2025-11-19 at 11.41.41 (1)

General San Martín: detienen en la terminal de ómnibus a un hombre con pedido de aprehensión por hurto de ganado menor

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.09.51 (2)

Puerto Vilelas: aprehenden a un hombre acusado de dañar una cámara de videovigilancia municipal