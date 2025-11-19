Fatal accidente e imprudencia en San Bernardo: Una motociclista murió al ser embestida por un conductor ebrio

El choque se dió por la Ruta Provincial N° 6, el motociclista fue puesto ante la justicia, presentaba grado de alcohol en sangre.

Alrededor de las 22, los efectivos fueron alertados sobre un siniestro vial por la Ruta 6 a 5 kilómetros del casco urbano. Al llegar constataron que se trataba de un choque entre dos motocicletas.

Allí arribó personal de salud que informaron el deceso de una joven de 20 años, conductora de una de las motos, producto de las lesiones contraídas, en cuanto el conductor de la motocicleta resultó ileso. Se dio intervención a la fiscalía en turno y arribó al lugar personal del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias.

Una vez finalizado el trabajo de los peritos, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Salvador Massa para los fines legales pertinentes.

El hombre de 43 años fue sometido al test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con el valor 0.86 gl. Fue notificado de su situación legal y puesto ante la justicia.