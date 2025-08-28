Panzardi apunta a consolidar “Vamos Chaco” y fortalecer la representación chaqueña en el Congreso

La candidata a diputada nacional por el frente Vamos Chaco, [Nombre completo de Panzardi], afirmó que su objetivo en las próximas elecciones de octubre es consolidar un proyecto político sólido que represente los intereses de toda la provincia del Chaco.

“Soy una mujer que tiene trayectoria en política, así que nada debe sorprender. Siempre he trabajado y buscado los canales donde volcar mi vocación y mi servicio”, destacó Panzardi, resaltando su experiencia y compromiso con la gestión pública como base de su candidatura.

Durante su recorrido por distintas localidades de la provincia, la candidata explicó que el frente electoral busca representar todas las voces chaqueñas y acercarles a los ciudadanos una alternativa creíble de participación política. En ese marco, hizo hincapié en el sistema de votación con Boleta Única de Papel, que se implementará por primera vez en la provincia. “Es un sistema novedoso que apuesta a la transparencia. Por eso estamos capacitando a la gente para que pueda emitir su voto correctamente y no se deje engañar en octubre”, remarcó.

Propuesta electoral y estructura partidaria

Panzardi señaló que Vamos Chaco busca generar una estructura política en cada localidad de la provincia, ofreciendo a los chaqueños una alternativa de gobierno cercana, organizada y comprometida con sus derechos. “Nuestro único jefe debe ser la provincia, el pueblo, los intereses y derechos de los chaqueños”, expresó.

La candidata explicó que, de lograr representación nacional, la idea es estar presentes en el Congreso, participar activamente de los debates y votaciones, y generar consensos con otros legisladores en beneficio de la provincia. “Queremos consolidar Vamos Chaco en esta primera elección. No faltar cuando la situación sea difícil y siempre votar en favor de la provincia”, aseguró.

Apelando al voto independiente

Panzardi destacó además que una parte importante del electorado chaqueño no participó en elecciones anteriores, y que el espacio busca acercarse a ese sector. “La mitad del padrón no fue a votar. Queremos ofrecerles esta alternativa porque creemos que buscan una propuesta válida y creíble. Estoy convencida de que vamos a tener un buen acompañamiento”, afirmó.

Con esta estrategia, Vamos Chaco se posiciona como un espacio emergente que combina trayectoria política, presencia territorial y un enfoque provincialista, con el objetivo de fortalecer la representación chaqueña en el Congreso Nacional y ofrecer a los ciudadanos una opción electoral confiable y cercana.