San Bernardo garantiza la continuidad de 37 puestos de personal auxiliar en las escuelas

El Municipio de San Bernardo, a través de la gestión del intendente Miguel Sotelo, resolvió una situación que ponía en riesgo la permanencia de parte del personal auxiliar municipal (PAM) en las instituciones educativas locales.

La bancarización de los contratos PAM había generado un conflicto para algunos trabajadores que, al percibir pensiones no contributivas, se veían obligados a elegir entre ambos beneficios, amenazando la continuidad de sus tareas en los establecimientos.

Frente a este escenario, la semana pasada los directivos escolares se reunieron con el intendente, quien se comprometió a garantizar la continuidad de los 37 puestos que estaban en riesgo, reafirmando así el apoyo total de 87 trabajadores municipales distribuidos en escuelas de todos los niveles educativos.

Además, la Municipalidad destacó que continuará acompañando a las instituciones con servicios esenciales, entre ellos el acarreo de agua, el corte de pasto y personal de apoyo, para asegurar que cada escuela cuente con las condiciones necesarias para su normal funcionamiento.

Con esta decisión, la gestión de Sotelo ratifica su compromiso con la educación y con el bienestar de los trabajadores auxiliares que cumplen un papel fundamental en el día a día de las escuelas, garantizando entornos seguros y adecuados para docentes y alumnos.