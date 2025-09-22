Presidencia Roca avanza en la regularización dominial con un convenio clave entre el municipio y el IPDUV

El intendente de Presidencia Roca, Gustavo J. Martínez, anunció la firma de un importante convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) que permitirá regularizar la situación dominial y concretar la escrituración de numerosas familias de la localidad.

El acuerdo, que apunta a garantizar seguridad jurídica y el derecho pleno a la vivienda, representa un paso fundamental para que los vecinos puedan acceder a la escritura de sus hogares, consolidando así “el esfuerzo de toda una vida”, según destacó el jefe comunal.

Martínez remarcó que este avance es fruto de un trabajo conjunto entre el municipio y el IPDUV, orientado a brindar tranquilidad y estabilidad a cada familia de Presidencia Roca. “Seguimos trabajando para que cada vecino cuente con su escritura y pueda vivir con la certeza de que su hogar le pertenece legalmente”, afirmó.

Con esta gestión, el municipio da un nuevo paso hacia el crecimiento ordenado de la comunidad y el fortalecimiento de los derechos habitacionales, marcando un hito en la política de vivienda local.