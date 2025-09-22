Castelli recibió la primavera con una multitudinaria Estudiantina 2025: “Nos Copamos Todos”

El 20 de septiembre, la ciudad de Juan José Castelli vivió una de sus noches más esperadas del año con la Estudiantina 2025 – “Nos Copamos Todos”, un festejo que reunió a más de 8.000 jóvenes en el acceso principal de la localidad para dar la bienvenida a la primavera con música, baile y diversión.

La tradicional celebración, organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli, volvió a convertir a la rotonda de la Virgen en un gran escenario al aire libre. Allí, la juventud vibró al ritmo de reconocidos artistas y DJ’s, entre ellos DJ Hernán, DJ K, Axel Caram y Ponte Perro, en una noche cargada de energía, amistad y alegría.

El intendente Pío Sander compartió la jornada junto a promos y prepromos, felicitando a los estudiantes en su día y alentándolos a disfrutar con responsabilidad de un evento preparado especialmente para ellos.

También acompañaron la celebración el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, los concejales Adrián Bordón y Clelia Obregón, junto a miembros del gabinete municipal, quienes participaron en la organización y logística de la fiesta juvenil que ya se ha convertido en un clásico de la primavera castellense.

Con un predio colmado y un clima de euforia, la juventud de Castelli cantó, bailó y celebró la llegada de la nueva estación, reafirmando que la ciudad late al ritmo de sus jóvenes, protagonistas de una noche inolvidable que quedará en la memoria de toda la comunidad.