Capitán Solari fortalece la producción local con el trabajo sostenido de la Ladrillería Municipal
La Municipalidad de Capitán Solari informó que continúa desarrollándose el trabajo en la Ladrillería Municipal, un espacio productivo que se consolidó como una herramienta clave para el crecimiento económico y social de la comunidad.
Según destacaron desde el municipio, la iniciativa no solo impulsa la producción local, sino que también permite generar puestos de trabajo y acompañar a familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Este proyecto apunta a fortalecer la economía del pueblo mediante la promoción del empleo digno y la creación de oportunidades laborales en el propio territorio.
“La Ladrillería Municipal es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y organización, se pueden impulsar actividades que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalaron desde la gestión local, remarcando el compromiso de seguir apostando al desarrollo productivo y al fortalecimiento de la comunidad.