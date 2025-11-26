Capitán Solari fortalece la producción local con el trabajo sostenido de la Ladrillería Municipal

587754689_1155804270007467_6295143915261350631_n

La Municipalidad de Capitán Solari informó que continúa desarrollándose el trabajo en la Ladrillería Municipal, un espacio productivo que se consolidó como una herramienta clave para el crecimiento económico y social de la comunidad.

Según destacaron desde el municipio, la iniciativa no solo impulsa la producción local, sino que también permite generar puestos de trabajo y acompañar a familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Este proyecto apunta a fortalecer la economía del pueblo mediante la promoción del empleo digno y la creación de oportunidades laborales en el propio territorio.

“La Ladrillería Municipal es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y organización, se pueden impulsar actividades que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalaron desde la gestión local, remarcando el compromiso de seguir apostando al desarrollo productivo y al fortalecimiento de la comunidad.

