Samuhú: Ñachec refuerza su presencia en territorio y acompaña a familias rurales

El programa provincial Ñachec continúa consolidando su despliegue territorial con un abordaje integral en distintas localidades del interior chaqueño. En esta oportunidad, el equipo desarrolló una jornada de relevamiento en la zona rural de Samuhú, específicamente en Colonia 4 Boca.

La actividad se llevó adelante en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Diego Gutiérrez, y contó con el acompañamiento de las facilitadoras Solange Hernández, de Samuhú, y Eliana Medina, de Villa Berthet. Junto a referentes locales, recorrieron la zona y mantuvieron encuentros con familias y autoridades de instituciones educativas.

Durante la jornada se generaron espacios de diálogo con los vecinos, donde se escucharon inquietudes, necesidades y propuestas. Además, se relevaron distintas situaciones sociales, educativas y comunitarias con el objetivo de fortalecer políticas públicas que respondan a las demandas reales del territorio.

Desde el programa destacaron la importancia de sostener una presencia constante en terreno, remarcando que el contacto directo con la comunidad permite diseñar respuestas más eficaces y acordes a cada realidad local. En ese sentido, subrayaron que el trabajo articulado con instituciones y actores locales es clave para garantizar un acompañamiento integral.

“Hoy estuvimos en la zona rural donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con familias y directivos de instituciones educativas locales. Escuchamos activamente sus inquietudes y necesidades, reafirmando nuestro compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida en la comunidad”, expresaron desde el equipo.

El programa Ñachec forma parte de una política pública orientada a la inclusión social, el fortalecimiento comunitario y la presencia activa del Estado en el territorio, promoviendo el acceso a derechos y el desarrollo integral de las familias chaqueñas.

Finalmente, adelantaron que estas acciones continuarán replicándose en distintos puntos de la provincia, consolidando una red de acompañamiento cercana, con eje en la escucha activa y el trabajo conjunto con cada comunidad.