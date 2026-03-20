Magda Ayala impulsa un proyecto para aliviar las deudas de las familias chaqueñas

La diputada provincial de Primero Chaco Magda Ayala promueve un proyecto de ley para la creación del Programa Chaqueño de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, una iniciativa que busca dar respuesta a una de las problemáticas más urgentes que atraviesan hoy los hogares del Chaco: el sobreendeudamiento.

El proyecto propone facilitar el acceso a créditos en condiciones más accesibles y previsibles, permitiendo a trabajadores, jubilados, monotributistas y empleados públicos y privados cancelar, refinanciar o consolidar deudas contraídas, especialmente aquellas vinculadas a tarjetas de crédito, préstamos personales y servicios esenciales. La iniciativa contempla tasas de interés preferenciales, subsidios por parte del Estado provincial y un límite en las cuotas que no podrá superar el 30% del ingreso mensual del beneficiario.

En ese sentido, Ayala expresó:

“Hoy miles de familias chaqueñas destinan gran parte de sus ingresos a pagar deudas. Este programa viene a poner un límite a esa situación y a devolverles previsibilidad y tranquilidad”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es su alcance social, ya que podrán acceder al beneficio trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, jubilados y pensionados provinciales, empleados municipales de comunas adheridas, monotributistas de categorías A a D y trabajadores independientes con ingresos formales. En todos los casos, deberán percibir ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles, garantizando que la política esté dirigida a los sectores medios y trabajadores que hoy más sufren el peso del endeudamiento.

Además, el programa prevé la articulación con el Nuevo Banco del Chaco y otras entidades financieras, junto con la creación de un Fondo Provincial de Garantía y Compensación de Tasa, que permitirá facilitar el acceso al crédito y reducir el costo financiero para las familias. En este sentido, el proyecto cuenta con la aprobación de Germán Dahlgren, presidente de la entidad provincial, lo que refuerza su viabilidad operativa y su implementación concreta en el territorio provincial.

A su vez, la iniciativa fue elaborada con el asesoramiento técnico del magíster en Economía y Política Contador Cristian Ocampo, ex Ministro de Economía del Chaco y ex presidente de la Comisión Federal de Impuestos, aportando solidez técnica y una mirada estratégica sobre el impacto fiscal y financiero del programa.

La legisladora remarcó el rol del Estado en este contexto:

“No podemos mirar para otro lado cuando el endeudamiento condiciona la vida cotidiana. El Estado tiene que estar presente, generando herramientas concretas para cuidar el ingreso y sostener el consumo”.

En un escenario económico complejo, caracterizado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, la propuesta cobra especial relevancia al plantear una política pública que no solo busca aliviar la carga financiera de los hogares, sino también dinamizar la economía local.

Finalmente, Ayala destacó el impacto integral del proyecto:

“Este no es solo un programa financiero, es una decisión política de acompañar a las familias, ordenar sus economías y defender el bolsillo de los chaqueños”.

Con esta iniciativa, la diputada reafirma su compromiso con políticas públicas centradas en la justicia social y el bienestar de la comunidad.