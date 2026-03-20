Más capacitaciones para los chaqueños: crece la formación con salida laboral

La Fundación Soy Chaco continúa consolidando su propuesta de formación en oficios con nuevas iniciativas que apuntan a mejorar las oportunidades laborales en toda la provincia del Chaco.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el curso de reparación de equipos informáticos, una capacitación con rápida salida laboral que ya superó los 500 inscriptos. La iniciativa forma parte de una política sostenida orientada a brindar herramientas concretas para la inserción en el mercado laboral o el desarrollo de emprendimientos propios.

En paralelo, también avanza el curso de fabricación de muebles en metal y madera, otra alternativa formativa que genera gran interés entre los participantes y que apunta a cubrir la demanda en sectores productivos con potencial de crecimiento.

La directora de la Fundación, María Martina, destacó el impacto de estas propuestas y el compromiso de seguir ampliando la oferta en el territorio provincial. “Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Superamos los 500 inscriptos en nuestras capacitaciones, lo que demuestra que hay una fuerte demanda de formación en oficios”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de estas iniciativas al afirmar que “estos cursos no solo brindan conocimientos, sino que abren puertas concretas al trabajo. Apostamos a generar más herramientas, más oportunidades y más oficios para los chaqueños”.

Finalmente, la referente subrayó el alcance territorial del programa: “Seguimos impulsando espacios de aprendizaje y capacitación en toda la provincia, acercando posibilidades reales de crecimiento a cada comunidad”.