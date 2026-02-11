Samuhú inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil para fortalecer la atención de la primera infancia

La localidad de Samuhú sumó un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), un espacio orientado a la atención integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 años. La obra busca ampliar la infraestructura social destinada a la primera infancia y brindar acompañamiento educativo, sanitario y nutricional a las familias de la comunidad.

El edificio está ubicado sobre calle Baigorria, entre Belgrano y O’Higgins, y cuenta con aproximadamente 110 metros cuadrados cubiertos. Las instalaciones incluyen un salón de usos múltiples, sanitarios, cocina y sectores de guardado, pensados para garantizar condiciones adecuadas de cuidado, contención y aprendizaje.

La construcción demandó cinco meses de trabajo y fue financiada con recursos provinciales. Según se informó, el nuevo CDI forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red de espacios destinados a la niñez en distintas localidades del Chaco.

Abordaje integral

El centro funcionará bajo un esquema de atención integral que combina estimulación temprana, actividades psicomotrices y asistencia nutricional. Además, en articulación con el Ministerio de Salud, se realizará el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños, así como el control del calendario de vacunación.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que el objetivo es acompañar a las familias en una etapa clave del desarrollo infantil, promoviendo el crecimiento saludable y la formación desde los primeros años de vida.

Equipamiento y apoyo institucional

En el marco de la inauguración, la Fundación “Soy Chaco” realizó la entrega de equipamiento para el funcionamiento del centro. Entre los elementos donados se encuentran una cocina, un microondas y un termotanque para el sector de cocina, además de kits de merendero con utensilios y cuadernos para los niños que asistirán al espacio.

Con esta incorporación, Samuhú amplía su oferta de servicios destinados a la primera infancia, consolidando un ámbito que combina educación, cuidado y acompañamiento comunitario.