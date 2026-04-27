Fontana avanza con la extensión de la red de agua potable en el barrio Camors

La Municipalidad de Fontana informó que continúa la ejecución de una importante obra de infraestructura en el barrio Camors (chacra 49), destinada a ampliar la red de agua potable y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto contempla la instalación de 810 metros de nueva cañería, lo que permitirá beneficiar a 104 lotes distribuidos en las manzanas 1 a 8. La obra se lleva adelante con inversión municipal en materiales, junto con la mano de obra especializada de Sameep.

Según detallaron desde el municipio, los trabajos se desarrollan actualmente en la zona de calle Tambor de Tacuarí y parte de Aromos, mientras que las próximas intervenciones están previstas en la intersección de avenida Marconi y calle Aromos, además de calle Guido Spano.

Desde la comuna solicitaron a los vecinos circular con precaución en los sectores intervenidos, debido al movimiento de maquinaria y personal afectado a la obra.

Las autoridades destacaron que se trata de una gestión clave para seguir fortaleciendo los servicios básicos en la ciudad y garantizar el acceso al agua potable en más sectores de la comunidad.