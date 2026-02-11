Falleció Sandra Mendoza

Este miércoles cerca del mediodía, el Partido Justicialista del Chaco confirmó el deceso de la ex diputada nacional y dirigente del espacio, Sandra Mendoza, a los 62 años.

«Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños», expresaron desde el PJ.

«En este momento de dolor, desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco», remarcaron.

«Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida», finalizaron.

Sandra Mendoza nació en Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, perteneciente al Frente para la Victoria (FpV), y ex diputada nacional por el Chaco, entre el 2009 y el 2017.

Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tiene dos hijas, Guillermina y Jorgelina.