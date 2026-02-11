Sáenz Peña ofrece descuento por pago anticipado de impuestos municipales 2026

El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Economía, recordó que continúa vigente hasta el 28 de febrero el beneficio del 30% de descuento para quienes adhieran al pago anticipado de impuestos correspondientes al período 2026.

La medida está destinada a contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2025 y busca incentivar el cumplimiento fiscal mediante facilidades de pago y beneficios económicos.

El descuento alcanza a distintos tributos municipales, entre ellos tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de vehículos y derecho de cementerio.

Cómo acceder al beneficio

Quienes deseen acceder al pago anticipado pueden hacerlo de manera presencial en las oficinas municipales habilitadas o bien a través de la plataforma digital del municipio. Desde el Ejecutivo local recordaron que también es posible consultar el estado de cuenta, generar liquidaciones y abonar mediante tarjeta de crédito o débito utilizando Mercado Pago.

Para realizar gestiones online, los contribuyentes deben crear un usuario en el sistema de autogestión municipal y acceder a los detalles de sus tributos desde el portal oficial.

Lugares y horarios de atención

Economía Municipal

Calle 16 y 3 del centro

Lunes a viernes de 7 a 12 y de 15 a 19 horas

Centros de Gestión de Pago

Calle 5 entre 10 y 12 – Ensanche Sur

Lunes a viernes de 7 a 12 horas

Avenida 33 entre 36 y 38 – Puerta del Sol

Lunes a viernes de 7 a 12 horas