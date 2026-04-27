Laguna Blanca: anuncian la reparación del puente sobre el Río Negro y piden precaución a los conductores

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, confirmó que en los próximos días comenzarán los trabajos de refacción del puente sobre el Río Negro, una obra considerada clave para garantizar el acceso principal a la localidad.

El anuncio se dio tras gestiones realizadas ante el gobernador Leandro Zdero, en el marco de la preocupación existente por el estado del puente, especialmente en su piso. Según explicó la jefa comunal, si bien la estructura general se encuentra en buenas condiciones, es necesario reemplazar maderas y vigas, en una intervención que demandará un importante trabajo técnico.

El puente, construido con madera dura y con una extensión de 74,5 metros, es el más largo de su tipo en la provincia y constituye una vía fundamental de conexión directa con la Autovía de la Ruta Nacional 16.

Panzardi destacó que la obra será ejecutada con la intervención de Vialidad Provincial y equipos técnicos, y valoró el acompañamiento del Gobierno del Chaco para llevar adelante una inversión que el municipio no podría afrontar por sí solo.

En ese sentido, advirtió que durante el desarrollo de los trabajos habrá interrupciones en el tránsito, por lo que solicitó paciencia y precaución a quienes circulan por la zona. Además, señaló que será necesario reforzar y mantener caminos alternativos para garantizar la circulación.

“Es una obra fundamental para la seguridad y la conectividad de nuestra comunidad”, expresó la intendenta, quien remarcó que se trata de una respuesta concreta a un reclamo histórico de los vecinos.

Finalmente, indicó que el inicio de los trabajos es inminente y pidió extremar los cuidados al transitar, debido a la presencia de baches y sectores deteriorados en el puente.