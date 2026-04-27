Margarita Belén se prepara para la maratón “Conociendo Mi Pueblo” en su cuarta edición
El Municipio de Margarita Belén anunció que ya está todo listo para la 4ª edición de la maratón “Conociendo Mi Pueblo”, un evento deportivo que se realizará el próximo 9 de mayo en el marco de un nuevo aniversario de la localidad.
La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos puntos del pueblo a través de circuitos diseñados para cada categoría. La largada está prevista desde la Plaza Félix Amadeo Benítez, ubicada en el acceso a la ciudad.
Desde la organización recordaron que las inscripciones continúan abiertas hasta el 6 de mayo y pueden realizarse en la oficina de Deportes, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.
La maratón se consolida como una actividad que combina deporte, recreación y el reconocimiento de los espacios emblemáticos de Margarita Belén, promoviendo la participación comunitaria y los hábitos saludables.