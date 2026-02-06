SAMEEP trabaja para restablecer el servicio de agua en el norte provincial y refuerza operativos tras ataque a un chofer

El presidente de SAMEEP, Jorge Diez, informó que la empresa provincial se encuentra realizando trabajos de reparación en el acueducto que abastece a varias localidades del norte chaqueño, entre ellas Villa Río Bermejito, El Espinillo, Juan José Castelli y Miraflores, tras una falla técnica que afectó el suministro.

El funcionario explicó que el inconveniente obligó a detener el sistema de bombeo y que para su reparación fue necesario fabricar una pieza especial, debido a que el repuesto no se consigue en el mercado.

“Mandamos a fabricar la pieza en tiempo récord y ya comenzamos con los trabajos. Calculamos que la reparación podría demandar entre seis y ocho horas”, señaló Diez, quien se encontraba supervisando las tareas en la zona de Puerto Lavalle.

Coordinación con municipios y cooperativas

El titular de SAMEEP indicó que los trabajos se realizan de manera conjunta con autoridades locales y cooperativas de servicios para restablecer el suministro lo antes posible, principalmente en Villa Río Bermejito, una de las localidades más afectadas por la interrupción del servicio.

Obras para mejorar la provisión en Resistencia

Por otra parte, Diez confirmó que la empresa avanza en obras para mejorar la provisión de agua potable en el barrio Villa Pegoraro, en Resistencia, donde se instaló un nuevo ducto para aumentar el caudal hacia la zona.

Además, adelantó que se proyecta la construcción de otro conducto cercano a las vías del ferrocarril para reforzar el abastecimiento. Sin embargo, aclaró que la solución definitiva requiere intervenir en sectores donde, según explicó, obras viales anteriores habrían cubierto válvulas y caños principales del sistema.

“Necesitamos romper parte de la colectora para recuperar válvulas exclusas que quedaron tapadas con hormigón. Para eso solicitamos permisos a Vialidad, que aún no fueron otorgados”, afirmó.

Asistencia con camiones cisterna

Mientras continúan los trabajos, SAMEEP mantiene operativos de distribución de agua mediante camiones cisterna en distintos sectores de la zona sur de Resistencia y en áreas con menor presión del servicio.

En ese contexto, Diez denunció un grave episodio ocurrido durante uno de los operativos, cuando un chofer fue atacado con un disparo de arma de fuego mientras realizaba tareas de abastecimiento.

“El proyectil atravesó la puerta del camión y pasó muy cerca de la pierna del chofer. Por suerte no hubo heridos, pero el hecho es gravísimo”, relató.

El funcionario confirmó que se realizó la denuncia correspondiente y que el sospechoso habría sido detenido. Asimismo, informó que se acordó con el Ministerio de Seguridad el acompañamiento policial para los camiones que realizan la distribución de agua en distintos barrios.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros trabajadores y garantizar que el servicio llegue a los vecinos que lo necesitan”, remarcó.

Garantía del servicio

Finalmente, el presidente de SAMEEP aseguró que, pese a los inconvenientes técnicos y los episodios de violencia, la empresa continuará asistiendo a las zonas afectadas y trabajando para normalizar el suministro.

“No vamos a dejar sin agua a ninguna barriada. Todos los vecinos tienen el mismo derecho al servicio”, concluyó.