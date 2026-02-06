Desarrollo Territorial desmintió participación en un incendio en Barranqueras y pidió retractación al municipio

La subsecretaria de Desarrollo Territorial del Chaco, Alicia Ogara, desmintió la participación del denominado “ecoequipo” provincial en un incendio ocurrido recientemente en Barranqueras y solicitó formalmente al municipio local que se retracte de las declaraciones públicas que vincularon al organismo con ese hecho.

En diálogo con medios radiales, la funcionaria explicó que desde el área que encabeza se envió una nota tanto al intendente como al director de Protección Civil municipal, José Vega, para exigir la rectificación de las afirmaciones difundidas en canales oficiales.

“Se informó que el ecoequipo, dependiente de esta subsecretaría, había intervenido en un incendio en esa ciudad, lo cual es falso. Nosotros no participamos en ese operativo”, afirmó Ogara.

Reclamo por daño institucional

La funcionaria sostuvo que las declaraciones generaron un perjuicio a la imagen del organismo y del personal que lo integra.

“Existe una grave afectación al honor y al prestigio institucional. Se está imputando a un organismo provincial hechos inexistentes y responsabilidades que no corresponden”, expresó.

Asimismo, remarcó que el equipo mantiene habitualmente coordinación con áreas de Defensa Civil municipales y que, de haber sido convocados, hubieran colaborado en el operativo. “En otras oportunidades trabajamos de manera conjunta, pero en este caso no fuimos convocados”, aclaró.

Trabajos en viviendas, escuelas y obras públicas

Ogara detalló además que el personal de la subsecretaría continúa desarrollando tareas en distintos puntos de la provincia. Entre ellas, mencionó la puesta a punto de 32 viviendas en Quitilipi que serán entregadas próximamente, trabajos en escuelas del Gran Resistencia y tareas en Machagai junto a productores madereros.

También informó que se avanza en refacciones en los sanitarios públicos del Aeropuerto Internacional de Resistencia, en conjunto con la Secretaría General de la Gobernación.

Intervenciones en la Isla de Villa Río Negro

Consultada sobre la situación del acceso a la Isla de Villa Río Negro, la subsecretaria indicó que se trabaja de manera coordinada con la Administración Provincial del Agua en tareas de limpieza y mantenimiento del cauce.

Además, señaló que se elaboran propuestas vinculadas a infraestructura deportiva y educativa en la zona, aunque reconoció que existen dificultades vinculadas a algunas viviendas asentadas en el área.

“Es un trabajo que lleva tiempo, pero confiamos en poder avanzar con soluciones”, concluyó.