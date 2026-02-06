El Aqua Park de La Eduvigis abre solo los domingos por problemas de agua

La intendente de La Eduvigis, Carina Mitoire, confirmó que el Aquapark municipal funcionará únicamente los días domingo durante la temporada de verano debido a inconvenientes en el abastecimiento de agua que afectan a la localidad.

La jefa comunal explicó que el predio abre sus puertas al público entre las 10 y las 19 horas, priorizando el funcionamiento del natatorio y el mantenimiento de los servicios esenciales.

“Tenemos serios problemas de agua y no podemos mantener el sistema de filtrado todos los días. Preferimos garantizar la apertura los domingos y atravesar el verano con esta modalidad”, señaló.

Precios accesibles y actividades para toda la familia

Según detalló Mitoire, el ingreso al parque tiene un costo de 5.000 pesos para mayores de cinco años, mientras que los menores de esa edad ingresan sin costo. También cuentan con entrada gratuita las personas con discapacidad junto a un acompañante.

El predio permite que los visitantes ingresen con alimentos y bebidas, aunque está prohibido el ingreso de envases de vidrio por razones de seguridad.

Además, el parque cuenta con servicio de cantina donde se ofrecen bebidas, comidas rápidas, pizzas, empanadas y platos regionales.

Espacio recreativo y turístico

La intendente destacó que el complejo busca consolidarse como un espacio de recreación familiar, permitiendo incluso el uso de parrillas para quienes deseen compartir un almuerzo al aire libre.

“El parque está preparado para que las familias puedan pasar el día completo, disfrutar de las piletas y compartir actividades recreativas”, expresó.

Asimismo, anticipó que el próximo domingo se espera la visita de un grupo numeroso de jubilados provenientes de Resistencia, quienes participarán de una jornada recreativa organizada junto a Lotería Chaqueña y el Instituto del Deporte.

Buen panorama para el sector ganadero

En otro orden, Mitoire aseguró que el departamento Libertador General San Martín atraviesa una buena temporada para la producción ganadera, favorecida por las lluvias y la abundancia de pasturas.

“Estamos viviendo un momento excelente para la ganadería, con muy buenas condiciones climáticas y abundante pasto”, destacó.

Finalmente, la intendente invitó a vecinos y turistas a visitar la localidad y disfrutar de las instalaciones recreativas durante los fines de semana.