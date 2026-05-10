SAMEEP reparó el acueducto norte y se normaliza el servicio en Colonia Benítez y Margarita Belén

Tras varias horas de intenso trabajo, Sameep finalizó este domingo las tareas de reparación del Acueducto Norte, luego de detectarse la rotura de un caño de 355 milímetros de diámetro ubicado sobre avenida Antonio Álvarez Lotero, en cercanías del Parque Caraguatá.

El operativo comenzó hoy alrededor de las 7 de la mañana y concluyó pasado el mediodía, permitiendo iniciar la recuperación progresiva del servicio de agua potable en las localidades de Colonia Benítez, Margarita Belén y en viviendas ubicadas a la vera de la Ruta Nacional Nº11, donde se habían registrado inconvenientes de baja presión y disminución del caudal.

Desde la empresa explicaron que las tareas demandaron una intervención compleja debido a las condiciones del terreno y a las dificultades para acceder al sector afectado, situación que obligó a las cuadrillas operativas a realizar caminos provisorios para el ingreso de maquinaria y equipos.

El presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, destacó “el compromiso del personal para dar una respuesta inmediata ante este tipo de contingencias, que en este caso tuvo una complejidad mayor tanto por el acceso al lugar como por la magnitud de la reparación”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, remarcó que “desde el primer momento se activó un operativo para minimizar el impacto en el servicio y avanzar rápidamente con la reparación en un sector de difícil acceso”, valorando además el trabajo realizado por las cuadrillas intervinientes.

Desde Sameep indicaron que el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina, con una recuperación progresiva de la presión y el caudal en las zonas afectadas.